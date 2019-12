Tentano furto notturno in un ristorante, beccati dalla polizia: tre in manette

In due si erano introdotti in piena notte nel ristorante per compiere il furto, mentre un terzo complice all'esterno faceva da 'palo'. L'azione, sabato notte al quartiere Libertà, è stata però disturbata dall'arrivo degli agenti delle Volanti, che hanno arrestato i tre. In manette, con l'accusa di furto aggravato, sono finiti tre cittadini georgiani, tutti pregiudicati, di 27, 32 e 33 anni.

I poliziotti hanno immediatamente bloccato all’interno del ristorante due persone; la terza, rintracciata a pochi metri dall’ingresso, è stata fermata dopo un breve inseguimento a piedi. Recuperata la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario.