Ruba cibo e bevande da un noto ristorante di Torre a Mare: fugge a fari spenti in Tangenziale, preso dopo inseguimento

Le Volanti della Polizia hanno arrestato Donato Ruggieri, 39enne pregiudicato, bloccato al termine di un inseguimento in Tangenziale, all'altezza dello svincolo per San Pasquale. L'uomo, secondo una ricostruzione degli agenti, si era introdotto attorno alle 3 di notte in un noto ristorante di Torre a Mare, forzando una portafinestra. Dopo aver sottratto alimenti e bibite, ha cercato di fuggire a bordo di un'Alfa Romeo di colore grigio.

Notato dalla Polizia, è scattato un inseguimento: l'uomo ha cercato di fuggire dirigendosi a fari spenti in Tangenziale ma è stato bloccato dalle Volanti. La merce, rinvenuta nell'auto, è stata consegnata al legittimo proprietario. Per il 39enne sono scattati gli arersti domiciliari.