Ladri di pneumatici in trasferta da Cerignola a Bari: beccati mentre 'spogliano' una Mercedes, due in manette

Il primo aveva già 'spogliato' dei quattro pneumatici una Mercedes parcheggiata in strada, il complice che aspettava in auto, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato. In due sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti la scorsa sera a Poggiofranco.

L'uomo a piedi, sorpreso mentre armeggiava nei pressi dell'auto - un 26enne cerignolano con piccoli precedenti - alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga a piedi ma è stato inseguito e arrestato. Parallelamente, i poliziotti, avevano notato un’autovettura che, durante il fermo del 26enne, si dileguava per le vie limitrofe. Compreso che si potesse trattare di un complice, individuata la via di fuga, hanno intercettato e bloccato su via Buozzi l’auto: alla guida vi era un 44enne pluripregiudicato, anch’egli di Cerignola.

I due ladri in trasferta sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Il veicolo in uso ai soggetti tratti in arresto è stato sottoposto a sequestro.