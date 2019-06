Si introduce nella scuola per rubare, ma viene fermato dai carabinieri: nei guai un 29enne

Denunciato in stato di libertà un 29enne di Terlizzi per i reati di danneggiamento e tentato furto aggravato. I carabinieri della locale Stazione hanno colto in flagranza il giovane mercoledì scorso in via Salamone, introdottosi nella scuola 'Gesmundo-Moro-Fiore'. A segnalare la sua presenza nell'area erano stati alcuni cittadini con una telefonata in caserma.

Il 29enne si era introdotto nell'edificio grazie ad alcuni arnesi da scasso che gli hanno permesso di forzare una delle porte di acceso. Dopo aver constatato l’entità dei danni, il giovane è stato condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti. Il materiale da scasso rinvenuto, è stato sequestro, mentre è stato il preside il giorno seguente a denunciare l'accaduto, visto che non si tratta della prima volta. Già in altre due occasioni l'uomo si era introdotto nell'edificio negli ultimi due mesi.