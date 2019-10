Irrompe in una scuola, distrugge macchinetta per rubare soldi e merendine: arrestato 30enne a Poggiofranco

Avrebbe dapprima forzato una tapparella per fare irruzione in una scuola e, successivamente, forzare tre macchinette distributrici di bevande e cibo, impossessandosi di oltre 120 euro e delle merendine contenute: le Volanti della Polizia hanno arrestato un 30enne in via Niceforo, nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'uomo dovrà rispondere di furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

(Foto - Immagine di repertorio)