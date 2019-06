Approfitta del momento di distrazione e ruba i soldi appena prelevati: nei guai un 59enne

Aveva aspettato il momento di distrazione per colpire. La vittima, una donna con un bambino che in quel momento stava sostando davanti a un bancomat. In quel momento un 59enne di Carbonara è riuscito ad asportare 240 euro appena prelevati dalla donna. L'uomo è stato poi riconosciuto e denunciato dai carabinieri per furto.

Per lo stesso reato è stato deferito all'autorità giudiziaria un 41enne di Capurso, in provincia di Bari. L'uomo aveva tentato di asportare merce varia da un supermercato di Japigia, ma era stato poi scoperto. Il bottino totale del furto è di 78 euro.