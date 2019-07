Cronaca Japigia / Spiaggia Pane e Pomodoro

Ruba la borsa a due turisti ungheresi nella spiaggia di Pane e Pomodoro: preso 25enne

I viaggiatori erano in acqua per un bagno quando il giovane ha portato via la borsa. Con uno scontrino, inoltre, stava cercando di recuperare altri effetti personali dei turisti lasciati in custodia alla Multiservizi