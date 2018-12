Furto notturno nel presepe a Bari vecchia, l'appello: "Riportate le statuette, così offendete la fede popolare"

Hanno rimosso le statuette di San Giuseppe e della Madonna, i vandali che nella notte hanno preso di mira il presepe artistico sotto l'Arco della Neve a Bari vecchia. A dare notizia del furto è Michele Fanelli, presidente del circolo Acli-Dalfino, che ha realizzato a proprie spese l'opera. Disagio per l'atto che, spiega Fanelli, "è sacrilego e sembra essere stato compiuto su commissione". Un'operazione che "significa calpestare ed offendere la fede popolare, che con tanta fatica e sacrificio, si tenta di riportare in auge, e di far riappropriare il territorio della sua memoria storica e della sua gloriosa tradizione".

Nella nota viene anche lanciato un appello ai ladri: