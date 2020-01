Furto di generi alimentari in un supermercato: 48enne viene scoperto e ferisce dipendente

Scoperto dai dipendenti del supermercato, un 48enne di origine marocchina aveva provato a fuggire con la merce rubata, ma è stato fermato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto nella serata del 22 gennaio all'interno del discount 'Lidl' di Gioia del Colle: l'uomo era stato sorpreso mentre nascondeva la merce rubata tra gli scaffali in una busta plastificata.

A quel punto si è scagliato prima con violenza sul dipendente, procurandogli ferite guaribili in 10 giorni, e poi è scappato. Le ricerche dei carabinieri si sono così estese a diversi luoghi frequentati da migranti, e in un circolo privato è stata ritrovata la busta usata dal rapinatore. Le successive indagini hanno permesso di rintracciarlo nel centro storico di Gioia, dove l'uomo è stato bloccato e sottoposto a fermo per tentata rapina impropria. Al momento è sottoposto all'obbligo di firma, mentre i militari stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo che avrebbe fatto da palo alla rapina.