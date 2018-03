Nasconde tra i vestiti alcolici e tenta di fuggire dal supermercato: 42enne bloccato al Libertà

Dapprima aveva nascosto tra i vestiti che indossava prodotti per la pulizia personale ed alcolici, quindi ha cercato di superare la barriera antitaccheggio senza pagare l'importo dovuto e, successivamente, dopo una colluttazione con il responsabile del supermercato, è stato bloccato dai Carabinieri: in manette è così finito un 42enne di origini georgiane, arrestato per rapina impropria. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nel Penny Market di via Brigata Regina: una pattuglia del Nucleo Radiomobile è così intervenuta bloccando l'uomo e restituendo la refurtiva. Successivi accertamenti hanno consentito di scoprire che il 42enne era irregolare sul territorio nazionale, poichè non aveva rispettato un decreto di espulsione. L'uomo è stato quindi condotto nel carcere di Bari.