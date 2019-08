Ruba teglie da forno in un negozio, ma viene fermato dalla Locale: arrestato 35enne

Ruba sette teglie da forno e tenta la fuga, ma viene intercettato dagli agenti di polizia locale e successivamente arrestato. È successo in un negozio di via Magna Grecia, a Japigia: il responsabile del tentato furto è un 35enne di origini georgiane, con regolare permesso di soggiorno in scadenza a gennaio del prossimo anno.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il 35enne è stato prima tenuto in stato di fermo al Comando di polizia locale di Japigia e poi trasferito in carcere a Bari, in attesa di essere giudicato lunedì con rito direttissimo per furto aggravato. Durante gli accertamenti della Locale, è risultato che l'uomo aveva il permesso di soggiorno in scadenza a gennaio 2020.