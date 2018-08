Tentano di portar via telecamera di sorveglianza, ma il filmato li incastra: in due fermati dalla polizia

Hanno tentato di asportare una telecamera di sorveglianza cittadina in via Caldarola, a Japigia. Ma sono stati incastrati dalle immagini registrate dallo stesso apparecchio, che hanno consentito l'intervento degli agenti delle Volanti, che li hanno fermati, identificati e denunciati. I due soggetti, entrambi con precedenti di polizia, nel tentativo di sradicare l'apparecchio hanno danneggiato la guaina e la cassetta di derivazione dei cavi elettrici.

I dispositivi, installati in diversi punti della città, consentono il controllo del territorio ma anche, come in questo caso, il rilevamento in tempo reale di eventuali tentativi di danneggiamento, permettendo alla Sala Operativa di inviare le pattuglie per il fermo dei responsabili. "L’utilizzo di questa tecnologia -ricordano dalla Questura - implementa sensibilmente l’attività di controllo del territorio, effettuata dalle Forze di Polizia, e rappresenta uno strumento di deterrenza di imprescindibile efficacia".





