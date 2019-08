Furto all'osservatorio astronomico di Corato: ladri in fuga con telescopi e attrezzatura

Furto con scasso nel deposito dell'osservatorio astronomico Andromeda, a Corato. Nella nottata di sabato ignoti si sono introdotti nella struttura, ubicata nel centro storico, forzando una serratura e hanno rubato diverse attrezzature. A fare la conta degli oggetti trafugati è stato il responsabile del centro, Pasquale Abbattista: due montature astronomiche computerizzate; 13 oculari di varie marche contenuti in due differenti valigette; tre valigette contenenti l’elettronica di funzionamento dei telescopi; una valigetta contenente le batterie di alimentazione; due piccoli telescopi - uno di colore blu e uno di colore nero/arancione - e tre tubi tralicci per il supporto dei telescopi.

I ladri hanno poi portato via anche utensili comuni, come un generatore di corrente elettrica di colore rosso e valigette di materiale elettrico e cavi. Dopo aver sporto denuncia, Abbattista ha comunque lanciato un appello ai responsabili: "Non abbiamo parole per spiegarci il motivo di questo atto, l'attrezzatura sottratta è utile solo ai fini scientifici e divulgativi, non può dare nessun beneficio economico e non ha valore sul mercato. Pertanto, sinceramente convinti che si sia trattato di una bravata, invitiamo di cuore i ladri a restituirci l'attrezzatura. E chissà che un giorno, sedotti dalla bellezza della volta celeste, partecipando a una delle nostre osservazioni comprendano l'inutilità del loro gesto, riconoscendo che un furto a una comunità scientifica equivale un grande oltraggio a ogni singolo cittadino".