Forzano l'ingresso ed entrano di notte in un ufficio ma arrivano i Carabinieri: quattro finiscono in manette

Quattro uomini di origine georgiana, senza fissa dimora, sono stati arrestati dai Carabinieri in via Capruzzi, sorpresi mentre cercavano di compiere un furto in un ufficio assicurativo: i militari avevano inizialmente bloccato un 42enne all'esterno del palazzo. I miltiari, insospettiti dalla sua presenza, hanno chiamato i rinforzi e sono entrati nell'edificio, scoprendo altri tre cittadini georgiani che avevano appena forzato la porta d'ingresso dell'ufficio. Con loro avevano numerosi attrezzi da scasso, tutti sequestrati. Il gruppo è stato quindi condotto, dopo l'arresto, è stato condotto nel carcere di Bari.