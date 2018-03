Spaccano vetrina nella notte: secondo furto in tre mesi per la velostazione di corso Italia

Ancora un furto nella Velostazione di corso Italia, in pieno centro a Bari. Ignoti hanno spaccato una delle vetrine portando via alcuni oggetti che erano lì accanto. Sono stati gli stessi gestori del punto di riferimento per i pendolari a due ruote a darne notizia postando un'eloquente foto sulla pagina Facebook del servizio: "Per la dura battaglia culturale legata all'uso della bici siamo disposti a tanto - scrivono con amarezza - ma dinanzi a questa delinquenza ripetuta siamo impotenti". Un episodio analogo si era verificato a metà dicembre, quando i ladri avevano forzato l'ingresso mandando in frantumi la porta, rubando materiale di scarso valore.