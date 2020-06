Shopping nel negozio senza pagare: vestita 'a cipolla' per portar via gli abiti, ma arriva la polizia

Tenta il furto di capi di abbigliamento in un noto negozio del centro di Bari, ma viene bloccata e arrestata dalla polizia. Una donna di 29 anni, cittadina rumena con precedenti, è così finita in manette.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Abate Gimma, allertati dal personale addetto alla vendita. La donna aveva cercato di impossessarsi dei vestiti occultandoli sotto i propri vestiti e indossandoli a cipolla. Arrestata, è stata condotta in carcere a Trani.