Scomparso a Capurso, si cerca 60enne: di Gaetano Addante nessuna notizia da due giorni

Di lui sono perse le tracce nella serata dello scorso 15 ottobre, martedì. Da allora i familiari non hanno più notizie di Gaetano Addante, 60enne residente a Capurso. Sui social i familiari hanno lanciato un appello per ritrovarlo, rivolgendosi anche alla trasmissione 'Chi l'ha visto'.

Martedì mattina Gaetano è uscito di casa alle otto dicendo che si sarebbe recato prima al Comune di Capurso e poi a Bari (che solitamente raggiunge in bus) presso il centro diurno dove solitamente trascorre le sue giornate. Nella struttura però Gaetano non è mai arrivato. I familiari sono riusciti a contattarlo intorno alle sette di sera, ma il 60enne è apparso in stato confusionale e non ha saputo dire dove si trovasse: come rumore di fondo si sentiva il suo di un treno. Da quel momento non ha più risposto e di lui si sono perse le tracce.

Al momento della scomparsa Gaetano - occhi azzurri, capelli bianchi, alto 1,62 m - indossava jeans blu, camicia chiara e giubbotto di jeans. Ultimamente - riferiscono i familiari - aveva difficoltà a camminare e trascinava la gamba destra. Gaetano aveva con sè i documenti ma non i farmaci che deve assumere quotidianamente. Chiunque avesse informazioni utili a rintracciarlo può contattare i carabinieri di Triggiano.