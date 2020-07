Gara a squadra nel nome dell'Ambiente: i 'Retaker' raccolgono 4 chili di cicche di sigarette in centro

Una sfida all'insegna del fare bene all'ambiente: è quella lanciata dai volontari di Retake Bari, che ieri pomeriggio hanno gareggiato sulla raccolta di mozziconi di sigaretta in centro. Le regole erano semplici: 40 minuti a disposizione e la squadra che recuperava da strade e marciapiedi più 'cicche' vinceva. Il risultato è stato ottimo, come mostrano le foto conclusive dell'evento in via Argiro: circa 13.500 mozziconi raccolti dalle 25 persone presenti, ovvero più di 4 chilogrammi di materiale abbandonato dagli incivili, che ora non sporcherà più le strade del capoluogo.

