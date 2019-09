Gasolio agricolo di contrabbando nell'azienda di trasporti: sequestrati 10mila litri, denunciato responsabile

Nelle due cisterne della società di trasporti custodiva gasolio destinato invece all'attività agricola, e come tale soggetto ad una particolare agevolazione che prevede una riduzione dell’accisa e dell’I.V.A. (al 10% anziché al 22%), che consente di beneficiare di un prezzo di vendita più basso di 0,50 euro al litro rispetto a al gasolio per autotrazione.

Per questo, scoperto dalle Fiamme Gialle di Altamura, il titolare di una ditta del luogo dedita al trasporto merci su strada, era stato denunciato per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (sanzionato con la reclusione fino a 3 anni) e di ricettazione (punito con la reclusione fino a 8 anni). Era inoltre scattato il sequestro di 8.000 litri di gasolio agricolo, affidati in giudiziale custodia alla parte.

Ciononostante a distanza di due mesi dal sequestro, nell’ambito di un controllo volto a verificare l’integrità dei sigilli apposti alle cisterne di gasolio, una pattuglia dei finanzieri ha constatato la violazione degli stessi nonché la sottrazione del prodotto petrolifero precedentemente cautelato e ha rinvenuto ulteriori 1.450 litri di gasolio agricolo di contrabbando. Di conseguenza, i militari hanno sottoposto a sequestro l’ulteriore prodotto petrolifero illecitamente detenuto e denunciato, nuovamente, il titolare dell’impresa per i reati di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, ricettazione, violazione di sigilli e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.