Gatti "avvelenati da ignoti" nel quartiere Carrassi: mamma e cucciolo trovati morti

La denuncia di una residente: "Purtroppo - spiega ancora la donna - non è la prima volta che succede qui in zona e in altri quartieri di Bari: Bisogna fare attenzione anche per i cani che giocano nelle vicinanze del mercato di Santa Scolastica"