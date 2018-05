Zampette e cartello di pericolo, a Poggiofranco si rallenta: c'è un 'attraversamento gatti'

Il segnale c'è, con tanto di zampette disegnate e anche una piccola (ma perdonabile) svista grammaticale. Non manca nulla, compreso l'avvertimento agli automobilisti di rallentare, perchè in via La Sosrsa a Poggiofranco vi è un vero e proprio 'attraversamento' stradale per i gatti. Non sappiamo chi abbia collocato il simpatico pannello. Di certo l'ingegnoso autore ha avuto un'idea intelligente, utile a tutelare i tanti amici a quattro zampe che popolano la zona. Un pizzico d'attenzione in più da parte di chi guida, per non rischiare di ritrovarsi un gatto sotto le ruote della propria vettura.