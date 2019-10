Rinchiusi in una casa abbandonata, malnutriti e pieni di cimici: 4 gattini salvati a Bari, adesso cercano casa

Vivevano in una casa abbandonata, piena di macerie e rifiuti, rinchiusi con una porta sprangata e in una situazione di grave maltrattamento: adesso, dopo alcuni mesi di cure amore da parte di una volontaria, cercando casa. E' la storia di 5 gattini ritrovati 3 mesi fa nelle campagne attorno allo stadio San Nicola.

I mici sono stati salvati grazie all'intervento di una donna che, passeggiando con il cane, aveva udito del lamenti, facendo scattare il salvataggio da parte di alcuni volontari di 'Nati per Amarti' onlus. I gattini, dell'età di due mesi al momento del ritrovamento, erano pieni di pulci e cimici, quasi privi di forze. Ora, superata la fase difficile, Zucker, Java, Waldo, Marghe sono in piena forma ma nessuno sembra volerli adottare: "Li abbiamo salvati da morte certa e ora cerchiamo casa e famiglia per loro" spiega a BariToday Patrizia Giaquinto di 'Nati per Amarti' onlus.

Chiunque desideri informazioni può chiamare al 3890238584 oppure al numero 3488621266.

