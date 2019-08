Gattino in un cassonetto per gli abiti usati a Noicattaro: salvato da guardie Anpana e vigili

La Polizia Locale di Noicattaro e le Guardie Zoofile Anpana hanno salvato un gattino entrato, non si sa come, in un cassonetto di abiti usati, per le strade della cittadina barese. Il micio è in buona salute e non ha riportato ferite, secondo quanto emerso dopo la visita da un veterinario. Resta da capire come sia finito lì: "Vogliamo pensare che - auspica Anpana - questo gattino ci sia entrato per pura curiosità e non che l'abbiano gettato appositamente".