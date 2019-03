Gatto ferito da uno spillone a Carbonara, la denuncia dei volontari Enpa: "Sparato con una cerbottana".

Uno spillone, probabilmente sparato con una cerbottana, per ferire un gatto: è quanto hanno scoperto a Carbonara i volontari dell'Enpa i quali hanno immediatamente presentato denuncia contro ignoti. L'episodio è stato segnalato dall'associazione sulla propria pagina Facebook, sottolineando come "questa gravissima situazione" vada a sommarsi "ai casi di avvelenamento, sempre nella stessa zona , per i quali abbiamo chiesto l’intervento alla Asl al fine di attivare tutte le procedure previste per legge" .

""Se avete informazioni in merito a episodi analoghi nella zona dell’ospedale Di Venere - invitano i volontari Enpa . contattate la Polizia Locale. Se siete a conoscenza di episodi analoghi in altre zone della città denunciate".