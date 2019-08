Gazebo di legno e giostrine nel giardino di Loseto nuova: "Pronti in due settimane"

Entro due settimane il giardino di Loseto nuova sarà dotato di un gazebo in legno per ripararsi dal sole e dalla pioggia: sono cominciati infatti i lavori per la realizzazione della struttura che vedrà anche la presenza di panchine e di un piccolo tavolo da giochi per i più piccolo. Gli interventi sono finanziati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione delle attrezzature ludiche riservato al Municipio IV e comprenderanno anche nuove giostrine nell'area adiacente al futuro gazebo.

Interventi anche in piazza Mater Ecclaesie

Contemporaneamente, con l’accordo quadro riferito a risorse del Municipio II, sono stati avviati anche i lavori di rifacimento della pavimentazione antitrauma in piazza Mater Ecclesiae dove esiste un’area ludica molto frequentata dai bambini del quartiere la cui pavimentazione, particolarmente danneggiata, è stata oggetto di numerose segnalazioni: “Anche in questo caso - ha dichiarato l'assessore Giuseppe Galasso - si tratta di un intervento teso a migliorare la funzionalità e la sicurezza degli spazi ludici esistenti nei diversi quartieri, sempre più diffusi e articolati nella loro offerta di giochi per rendere la nostra una città a misura di bambino".