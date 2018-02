Freddo in città, presidio di assistenza per i senzatetto in piazza Balenzano: "Donate giubbotti"

Scendono le temperature in città e le associazioni di volontariato accrescono il loro impegno in favore dei bisognosi. Dopo l'appello di Croce Rossa, è l'associazione In.Con.Tra a istituire un'iniziativa speciale per chi non ha modo di ripararsi dal freddo. Fino a mercoledì 28 febbraio in piazza Balenzano, dove è attiva la mensa dell'associazione, saranno offerte ai senzatetto bevande calde, alimenti e indumenti caldi, dai giubbotti alle coperte.

Per far fronte alla richiesta, l'associazione lancia un appello ai baresi attraverso una nota:

Si invitano tutti coloro che vogliano partecipare a questo evento di solidarietà a donare giacconi da uomo invernali e giubbotti per riscaldare le notti di chi una casa non la possiede

Gli alimenti e gli indumenti saranno distribuiti sotto il gazebo coperto donato all'associazione da Ikea, in cui sono state installate delle stufette riscaldanti per accogliere i bisognosi. La struttura sarà attiva dalle 17.30 alle 23.