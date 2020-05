Rischio liquidazione Gazzetta del Mezzogiorno, Emiliano scrive al governo: "Serve tavolo per salvaguardare testata e lavoratori"

"La Gazzetta del Mezzogiorno è la nostra storia, la storia della Puglia e del Sud Italia. La storia non può essere cancellata per decisione dei singoli": commenta così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano relativamente alla notizia sulla messa in liquidazione dello storico quotidiano pugliese da parte dell'editore Ciancio.

Il governatore ha poi invocato un intervento del governo per far sedere le parti attorno ad un tavolo e trovare una soluzione che consenta il mantenimento occupazionale e la salvaguardia della testata. "Oggi stesso - ricorda - invierò una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affinché convochi questo incontro. Esprimo solidarietà piena e totale ai giornalisti e ai lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno in queste ore tristi e difficili. Confermando la piena disponibilità della Regione Puglia ad essere al loro fianco, studiando ogni possibile azione per tutelare il patrimonio culturale e professionale che la Gazzetta del Mezzogiorno rappresenta per la nostra comunità".