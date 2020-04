Duecento mascherine per i finanzieri: il dono solidale di Gens Nova nell'emergenza Coronavirus

Le iniziative solidali dell'associazione Gens Nova non si fermano. Dopo i libri donati all'assessorato al Welfare, l'associazione, nella persona del suo presidente, l'avvocato Antonio La Scala, ha consegnato oggi al Comando Regionale della Guardia di Finanza di Bari 200 mascherine per il personale in servizio. I dpi sono stati consegnati nelle mani del Comandante, Gen. Divisione Francesco Mattana. "Ancora una volta - sottolineano dall'associazione - Gens Nova, ha mostrato il suo senso di solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine impegnate in questa emergenza".

