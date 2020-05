Volontari di Gens Nova in azione per l'ambiente: via i rifiuti da Lama Valenzano

L'associazione Gens Nova in prima linea... anche per l'ambiente. Nella mattinata di domenica 24 maggio alcuni volontari si sono dedicati alla pulizia di alcuni tratti di 'Lama Valenzano': armati di pinze e sacchetti hanno rimosso numerosi rifiuti plastici presenti nel letto del canale. All'attività ha partecipato anche il presidente dell'associazione, l'avvocato Antonio Maria La Scala. L'azione pratica ha così affiancato l'impegno per la tutela del patrimonio ambientale già portato avanti dall'associazione, presente in diverse regioni d’Italia, attraverso attività giuridiche.

