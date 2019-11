In giro con documenti falsi e 'kit' dello scassinatore: in due beccati dalla polizia

Andavano in giro per il quartiere Libertà con documenti falsi e attrezzi da scasso. Fermati dalla polizia per un controllo, per loro sono scattati, rispettivamente, arresto e denuncia.

In particolare, un 44enne georgiano, pregiudicato, residente a Bitetto, ha esibito agli agenti un passaporto di nazionalità greca contraffatto, che risultava da ricercare in banca dati Schengen in quanto rubato o smarrito nel 2017.

Insieme al 44enne, gli agenti hanno fermato un cittadino bulgaro 38enne, anch'egli pregiudicato, residente a Bari. Entrambi gli uomini all’atto del controllo nascondevano strumenti utilizzati per l’effrazione, e quindi entrambi venivano indagati in stato libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.