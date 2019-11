Manutenzione e gestione delle reti ferroviarie pugliesi a RFI: accordo con la Regione per l'avvio del processo

Un passo avanti nella riorganizzazione del trasporto pubblico ferroviario in Puglia, con diversi vettori che coprono il territorio barese: è stato sottoscritto in mattinata l'accordo tra Regione Puglia, RFI, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, Ferrovie Sud Est e Ferrovie Appulo Lucane con il quale tutte le imprese dichiarano la disponibilità ad avviare un percorso per individuare in RFI il soggetto terzo, cui affidare le funzioni essenziali di assegnazione delle tracce ferroviarie e determinazione dei canoni di accesso alle infrastrutture ferroviarie regionali, come previsto dalla legge nazionale.

L'avvio dell'iter di individuazione del soggetto terzo, infatti, permetterà di svolgere da subito con imparzialità le funzioni essenziali dei gestori delle infrastrutture. Le società concessionarie dei servizi ferroviari regionali, come infatti ricorda la Regione in una nota, non hanno ancora proceduto allo sdoppiamento societario, differenziando il soggetto che gestisce l’infrastruttura da quello che svolge prestazioni di servizi di trasporto sulla medesima rete. Obiettivo che ora si vuole raggiungere, adempiendo a quanto previsto dal decreto legislativo del 2015. L’iniziativa mira anche a definire comuni standard di sicurezza, che rispondano ai requisiti richiesti dall’Unione Europea per la realizzazione dello Spazio Ferroviario Unico Europeo, in coerenza con le direttive impartite dal Quarto Pacchetto Ferroviario in tema di interoperabilità, sicurezza e apertura del mercato.

“Oggi – ha detto Emiliano - abbiamo firmato un accordo molto importante tra tutte le ferrovie concesse della Puglia. La Puglia ha questo patrimonio di ferrovie locali, che gestiscono il trasporto locale e che sono in permanente evoluzione e che oggi hanno superato rivalità e concorrenza e hanno sottoscritto un memorandum con la prospettiva, spero più veloce possibile, di affidare la manutenzione e la gestione dell’infrastruttura: binari, stazioni, materiale per far funzionare i treni al più prestigioso dei gestori italiani che è RFI".

"La sofferenza che stiamo ancora patendo per ristrutturare alcune nostre infrastrutture è ancora molto elevata - conclude il governatore - I cittadini pugliesi devono avere ancora un po’ di pazienza per usufruire dei risultati, ma devono sapere che ci stiamo lavorando con grande intensità. E se il progetto nazionale della gratuità del Tpl dovesse andare in porto, non ci saranno più scuse perché a quel punto avere un’automobile di proprietà sarà semplicemente un’assurdità. Mi auguro invece che ci possa essere una rivoluzione nel trasporto pubblico e la Regione Puglia intende recitare un ruolo da protagonista".

"Il Memorandum rappresenta un significativo inizio per avviare forme di cooperazione tra i gestori - ha dichiarato l’assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini - La conseguenza dal punto di vista dell’efficienza organizzativa e gestionale sarà quella di migliorare il dialogo con il gestore della lunga percorrenza (RFI), per efficientare ed eventualmente implementare il servizio regionale, aumentando le tracce da mettere a disposizione dello stesso. Una migliore qualità e una maggiore quantità, dunque, caratterizzeranno il servizio regionale a disposizione dell’utenza e, in particolare, dei pendolari”.