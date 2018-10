Controlli anti-sporcaccioni in corso Italia, giovane si scaglia contro la pattuglia dei vigili: arrestato pregiudicato

Un giovane è stato arrestato dalla Polizia Locale, questo pomeriggio in corso Italia, nel quartiere Libertà di Bari, durante controlli anti-conferimento errato dei rifiuti per le strade della città: secondo una ricostruzione, gli agenti stavano sanzionando una donna per errato conferimento dei rifiuti quando l'uomo, un 23enne pluripregiudicato, è sopraggiunto avvicinandosi agli agenti

Dapprima avrebbe minacciato la pattuglia e poi si sarebbe scagliato contro di loro per poi tentare una fuga. La pattuglia però lo ha bloccato protamente in via Ravanas, arrestandolo. Il giovane dovrà rispondere di minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.