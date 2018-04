Rifiuti indifferenziati: divieto per Pasqua, cassonetti 'aperti' a Pasquetta. Ma cambiano gli orari di conferimento

Sarà valido per l'intera giornata di oggi, domenica di Pasqua, il divieto di conferire rifiuti indifferenziati, come previsto dall'ordinanza in vigore ormai da tempo. E' invece prevista una deroga per domani, giorno di Pasquetta: sarà possibile dunque gettare la spazzatura non differenziata, ma bisognerà osservare i nuovi orari. Con il mese di aprile, infatti, scatta l'orario estivo di conferimento: dalle 18,30 alle 22,30.

L'invito a tutti i cittadini, rinnovato oggi in un video dall'assessore all'Ambiente Petruzzelli, resta comunque quello a differenziare tutti i rifiuti, in modo da poter conferire tutto anche nella giornata odierna, senza incorrere in infrazioni.

