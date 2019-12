Dalla redazione del Molise a quella pugliese: Giancarlo Fiume è il nuovo caporedattore del Tgr Rai

È Giancarlo Fiume il nuovo caporedattore della redazione pugliese del Tgr Rai. Originario di Monopoli, 59 anni, Fiume viene dall'esperienza alla guida della redazione del Tgr Molise. Torna ora alla redazione barese, che conosce bene: nel 2002 era stato redattore di politica, per poi passare a condurre il tg fino al 2007, anno in cui è stato promosso caposervizio. Prima del trasferimento in Molise, nel 2017, era stato nominato vice caporedattore. Nel suo passato giornalistico anche esperienze nella carta stampata e in altre redazioni televisive (tra cui Telenorba)

Non solo giornalismo: Fiume, laureato in Giurisprudenza, è stato docente a contratto dell'istituto di Professioni legali dell'Università di Bari.