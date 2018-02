La settimana del nuovo 'verde' in città, Decaro: "Apriamo Giardini d'Aragona e parco Troisi a Japigia"

'Burian' permettendo, la prossima settimana saranno inaugurati due parchi la cui apertura è attesa da tempo. L'annuncio è stato dato dal sindaco Antonio Decaro con un post su Facebook: il primo sarà quello dei Giardini Isabella d'Aragona, cantiere cominciato nel novembre 2016 che aveva visto un paio d'interruzioni, una riguardante la diatriba sui pini tagliati, l'altra a causa del G7 di maggio scorso quando la zona attorno al Castello Normanno-Svevo venne blindata. I lavori sono ultimati e dall'altro si può scorgere la nuova disposizione di aiuole e alberi. su un lato è stata predisposta anche una tratto di pista ciclabile.

Tutto pronto anche a Japigia

Sabato mattina, invece, a Japigia, sarà la volta del parco che collegherà via Troisi, via Suglia e via Toscanini, area da 18mila mq e dotata di oltre 200 piante. Nel giardino vi saranno 60 panchine e altrettanti lampioni, un grande prato e una zona giochi per bambini di diverse età, oltre a un campo sportivo con illuminazione e gradinata per duecento posti. I lavori erano cominciati a inizio 2017 e sono stati ultimati alcuni giorni fa. Nel frattempo sono stati effettuati anche i collaudi di legge. Decaro, inoltre, annuncia anche un terzo appuntamento legato al verde: "E' una sorpresa" scrive il sindaco, non svelando nulla.