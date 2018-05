Panchine e giostrine per due giardini del San Paolo: via libera ai nuovi interventi

Arriva l'ok della giunta comunale per due delibere riguardanti lavori di miglioramento delle opere di riqualificazione delle due aree giardino comprese tra via Ricchioni, via Ciusa e via Leotta, al quartiere San Paolo.

Recepite le richieste dei cittadini

I lavori, già cantierizzati, erano stati poi sospesi lo scorso anno, al fine di poter recepire alcune modifiche al progetto da parte dei cittadini, rappresentate dal presidente e consiglieri del Municipio III. Le due distinte delibere - spiega una nota di Palazzo di Città - riguardano l’approvazione di una perizia di variante e di lavori complementari con cui verranno realizzate opere leggermente differenti e aggiuntive rispetto a quelle originariamente appaltate, che consentiranno di rendere l’area maggiormente fruibile. Gli interventi consistono nella sostituzione dei muretti in pietra con panchine e nella creazione di un’area ludica con pavimentazione antitrauma su cui verranno installate attrezzature ludiche utilizzabili anche da bambini con disabilità. L’area sarà anche dotata di impianto di illuminazione collegato a quella pubblica stradale, in modo da garantire la giusta luminosità nelle ore serali e notturne. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 130mila euro, interamente finanziato con il mutuo originariamente richiesto, e consentirà di sistemare questo spazio pubblico in modo da soddisfare anche le aspettative dei cittadini.

Area ludica per la scuola 'Lopopolo'

La giunta, inoltre, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una piccola area ludica all’interno della scuola d’Infanzia “Lopopolo”, in via Toscana, al quartiere San Paolo. Si tratta di interventi, dell’importo complessivo di 20mila euro, che riguardano l’installazione di un’altalena doppia, uno scivolo, un gioco a molla e della pavimentazione antitrauma.

Via Ricchioni pronta "entro l'inizio dell'estate"

“Con queste tre delibere - ha commentato Giuseppe Galasso - sblocchiamo l’esecuzione di due aree ludiche nel Municipio III, una delle quali già cantierizzata, quella di via Ricchioni, e conseguentemente prossima alla ripresa dei lavori nei prossimi giorni, con la previsione di completarla entro l’inizio della prossima stagione estiva. L’altra area, quella all’interno della scuola Lopopolo, sarà oggetto a breve di una procedura di appalto, e di successiva esecuzione che prevediamo di completare entro la prossima stagione autunnale. Sono due interventi che testimoniano, ancora una volta, l’attenzione dell’amministrazione nei confronti della vivibilità degli spazi pubblici e, in particolare, della dotazione degli stessi di attrezzature ludiche efficienti e funzionanti, in continuità con quanto stiamo già facendo con l’accordo quadro da 325mila euro per la manutenzione e l’incremento dei giochi, un unicum per la nostra città rispetto al passato, a cui a breve si aggiungerà un nuovo accordo quadro da 200mila euro, già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e approvato lo scorso mese di marzo”.