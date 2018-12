Passerella rotta nel giardino Baden Powell, la segnalazione dei genitori: "Pericolosa per i bambini"

Una passerella colorata, con qualche asse di legno mancante, pericolosa per i bimbi: accade nel giardino 'Baden Powell' di piazza Gramsci, a due passi dal lungomare cittadino. La segnalazione arriva da alcuni cittadini ed è stata postata sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. I residenti chiedono interventi per eliminare degrado e rischi per i piccoli che utilizzano le giostrine. Sulla questione Il Comune, interpellato da BariToday, interdirà quanto prima l'utilizzo del gioco e segnalerà la situazione agli uffici competenti, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione di giochi e giostrine dei parchi cittadini.