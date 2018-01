Si 'accende' il giardino Isabella d'Aragona, testata la nuova illuminazione: "Lavori conclusi a febbraio"

Si accendono le luci nel giardino Isabella d'Aragona a due passi dal Castello Svevo di Bari: collaudato con un test il nuovo impianto d'illuminazione realizzato nei mesi scorsi e collegato a quello di piazza Massari, con cui viene avviato in contemporanea. Alla 'prova' ha preso parte anche il sindaco Antonio Decaro: "Mancano ancora pochi giorni per le ultime lavorazioni - spiega - che consistono nel trattamento della resina che verrà stesa sulla pista ciclabile e la successiva realizzazione della segnaletica orizzontale. La resina è in arrivo nelle prossime ore, nelle giornata di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana sarà trattata. Nel frattempo vengono completati gli ultimi dettagli delle opere a verde, con la piantumazione di piccoli tratti mancanti delle siepi e il completamento di alcune zone del tappeto erboso. Per il resto è tutto pronto. Entro il mese di febbraio il giardino sarà restituito alla città completamente rinnovato, libero dalle recinzioni e con una luce che lo rende completamente diverso. Queste luci, sono l’esempio degli standard di illuminazione che vogliamo adottare in tutti gli spazi pubblici della città".