Rifiuti, immondizia e cartacce nel giardino 'Mimmo Bucci': "I cittadini del Libertà sono stanchi del degrado"

Cartacce, bottiglie e lattine gettate sulla zona di passeggio e nell'erba, cestini pieni d'immondizia e degrado un po' ovunque: si presenta così il giardino 'Mimmo Bucci' del Libertà, uno dei pochi luoghi di ritrovo del quartiere, ridotto a un immondezzaio. A segnalare l'incuria, a BariToday, un gruppo di cittadini della zona: "Ci sentiamo abbandonati - si sfoga una residente -, eppure è un bel quartiere, vicino al centro, con due mercati, numerosissimi supermercati, palazzetto dello sport, scuole. Non ci manca niente, solo la capacità di molti, troppi, di saper vivere in civiltà" e per questa ragione non ci si dovrebbe arrendere ai loro vizi, alle loro mancanze" perchè consentirebbe che "continuino a fare come gli pare, perchè tanto il giardino domani lo pulisce l'operatore ecologico".