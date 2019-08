Si rompe pompa dell'acqua, disagi nel giardino Princigalli a Mungivacca

Una pompa dell'acqua non funziona e una parte del prato si allaga in un batter d'occhio: accade al giardino Princigalli di Mungivacca dove alcuni cittadini segnalano il malfunzionamento del sistema d'irrigazione. La questione non riguarda il semplice spreco dell'acqua, ma anche il degrado per l'allagamento della zona d'erba e dei camminamenti circostanti.