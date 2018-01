Giardino Triggiani a Fesca, dalla prossima settimana i lavori: "Arredi e panchine riutilizzati in piazza Perosi"

La settimana prossima saranno avviato gli interventi per la nuova area giochi del giardino Triggiani a Fesca: sedie, gazebo e tavolini presenti saranno ricollocati in piazzetta Perosi, frequentata soprattutto da anziani e famiglie del quartiere. La nuova area ludica del giardino Triggiani, in passato già vandalizzata e incendiata, sarà collocata a ridosso della strada, in una zona più visibile e distante dalle case e sarà dotata di nuove attrezzature, compresa un'alta doppia, un piccolo scivolo e un gioco a molla utilizzabile anche da bambini con disabilità, assieme a una rinnovata pavimentazione antitrauma. Sarà anche realizzata un'area dedicata allo sgambamento dei cani.

“Ci eravamo già stati la scorsa primavera e ci siamo tornati presentando iniziative che si concretizzeranno nei prossimi giorni - ha commentato l'assessore Giuseppe Galasso -. Per avere maggior controllo ed evitare schiamazzi e l’assembramento di giovani nelle ore notturne a danno dei residenti, abbiamo disposto degli interventi concreti così come ci è stato richiesto dai cittadini stessi. Per consentire un maggior controllo da parte delle Forze dell’ordine e degli agenti di Polizia locale, subito dopo questo primo intervento rimuoveremo anche la recinzione, che sarà riutilizzata per delimitare una porzione del giardino stesso da riservare allo sgambamento dei cani. Il giardino, peraltro, grazie al nuovo accordo quadro per la piantumazione degli alberi attualmente in gara, diventerà più verde con la piantumazione di nuovi alberi, soprattutto nella parte in cui sarà rimossa la vecchia pavimentazione antitrauma laddove erano allocati i vecchi giochi. All’interno del giardino, entro l’anno, verranno anche installate delle telecamere con un nuovo appalto di implementazione del sistema di videosorveglianza che interesserà anche il nuovo lungomare in corso di riqualificazione”.