Percorso natura, giochi e zone per gli amici a 4 zampe: in dirittura d'arrivo i lavori al giardino Carrante

Sarà inaugurato verso Pasqua "o comunque nei primi giorni di aprile" il rinnovato giardino di via Carrante a Poggiofranco. I lavori, infatti, sono quasi terminati: all'interno gli operai stanno ultimando il trattamento della pavimentazione dei vialetti e l'installazione dell'area ludica con 10 'tronchi' per bambini. Terminate, invece, le lavorazioni per il percorso natura, predisposto anche alla coltivazione degli orti didattici, gli impianti di illuminazione e irrigazione e la predisposizione per quello di videosorveglianza

All'interno anche due zone riservate ai cani

Il giardino vedrà, oltre ad aree dedicate ai giochi del passato come la campana e le bocce, anche due zone riservate ai cani, distinte per animali di piccola e grande taglia. A corredo del parco anche panchine, una fontanina e cestini gettacarte. Il giardino sarà completamente recintato e privo di cancelli: "Non è escluso che in futuro - spiegano dal Comune - si possa prevedere l'apertura e la chiusura dello spazio verde affidandone la gestione a uno dei grandi condomini che vi si affacciano, previa installazione di cancelli e innalzamento della recinzione".