Giardino Tridente, avanti con il cantiere: "L'area di sosta di via Sette gestita da Amtab"

Prende sempre più forma il giardino di via Tridente nel quartiere San Pasquale di Bari dove nei mesi scorsi sono cominciati i lavori di realizzazione del parco: gli operai stanno 'definendo' i camminamenti interni delineati dai muretti a secco e gli scavi che cominciano a mostrare la geometria dell'area verde. Il Comune e l'Amtab, intanto, hanno quasi formalizzato l'intesa per la presa in carico dell'area di via Pietro Sette dove sono in corso operazioni di spianzamento e posizionamento in concomitanza con l'avvio del cantiere per un'area di sosta.

“Già qualche settimana fa avevamo effettuato un sopralluogo con i responsabili dell’azienda di trasporto pubblico - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - per capire se la zona potesse essere gestita dall’azienda comunale così da scongiurare la presenza di parcheggiatori abusivi e avviare un percorso per la sosta attrezzata. Ricordiamo che in quell’area è già prevista la realizzazione di un parcheggio attrezzato secondo un accordo di programma a carico di una lottizzazione attualmente in corso. Questa operazione si rivelerà ancora più utile anche in considerazione dell’avvio, a breve, dei lavori di raddoppio di via Amendola che renderanno necessaria la disponibilità di posti auto negli immediati dintorni per tutti coloro i quali lavorano negli uffici presenti in zona. L’Amtab ha già sviluppato un progetto di gestione che prevede la custodia dell’area con proprio personale, con l’ipotesi di una tariffa giornaliera per circa 350 posti auto, attualmente al vaglio degli uffici comunali. Contiamo di avviare a breve la gestione di questa area da parte di Amtab”.