Vandali nel parchetto appena aperto: altalena rotta nel giardino di via Tridente

Aperto al pubblico da pochi giorni, già finito nel mirino dei vandali che hanno prodotto i primi danni. Le segnalazioni, postate sulla bacheca Fb del sindaco Decaro, arrivano dal giardino di via Tridente, dove una delle altalene dell'area giochi risulta parzialmente danneggiata e staccata.

"Mi domando come mai questo giardino rimanga aperto anche la notte nonostante una seria recinzione e 3/4 varchi di accesso con cancellata - scrive una residente sulla bacheca del primo cittadino - La notte stanno bivaccando al suo interno “bande” di ragazzi che entrano persino con gli scooter, giocano a calcio fino all’alba scaraventando palloni contro le strutture fisse e evidentemente usano le strutture gioco per i bambini distruggendole".

Nei giorni scorsi, tuttavia, il Comune aveva annunciato che tutte le sere, entro mezzanotte, il parco sarebbe stato chiuso dai dipendenti di Bari Multiservizi e riaperto a partire dalle ore 7 del mattino successivo. A dire della donna, invece, il parco rimarrebbe accessibile anche di notte. Tuttavia, non è dato sapere se sia effettivamente così, e se il danno sia stato effettivamente fatto di notte o magari in tarda serata, prima della chiusura. Dallo staff del sindaco, sempre via Fb, arriva la 'presa in carico' della segnalazione, con l'impegno a trasmetterla "agli uffici competenti".

La nota di Multiservizi

In seguito all'articolo, riceviamo e pubblichiamo le precisazioni della Multiservizi in merito al servizio di apertura e chiusura del giardino.

"Il giardino di via Tridente è stato inserito tra quelli per i quali la nostra società provvede all'apertura e chiusura. le operazioni di chiusura, in sequenza per i singoli giardini, iniziano alle ore 23,00 (ore di partenza dalla nostra sede), mentre la riapertura termina alle ore 7 del mattina (ora di rientro in sede). Il giardino in questione viene chiuso intorno alle ore 23.45 e riaperto alle ore 6. Negli ultimi tre giorni sono stati rispettati i seguenti orari come da scheda compilata dal dipendente addetto: 27/05 chiusura pre 23.40 riapertura ore 05.15; 28/05 chiusura ore 23.55 riapertura ore 06.50; 29/05 chiusura ore 23.59 riapertura ore 06.15. Riteniamo ingiustificato attribuire a questa società omissioni invece insussistenti. Se qualcuno ha vandalizzato la giostrina, la responsabilità è di chi lo ha fatto (magari entrando furtivamente) alla luce del sole senza che nessuno intervenisse".



