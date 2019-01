Protesta dei 'Gilet arancioni', il ministro Centinaio a Bari il 31 gennaio: "Dialogo con gli agricoltori"

Il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, sarà a Bari il prossimo 31 gennaio "per incontrare gli agricoltori e sentire le loro istanze". L'annuncio dell'esponente di governo arriva a poche ore dalla manifestazione dei 'Gilet Arancioni' che hanno invaso pacificamente il centro di Bari a bordo di trattori, per protestare contro la situazione del comparto, messo in ginocchio da calamità meteorologiche e Xylella:

La nota del ministro

"Comprendo le difficoltà che sta vivendo tutto il comparto dell'olivicoltura in Puglia - ha spiegato Cnetinaio in una nota -. Stiamo facendo il possibile per risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi che possano sciogliere definitivamente tutte le problematiche relative al settore, sempre ascoltando la voce degli operatori delle categorie e venendo incontro alle loro esigenze. Proprio per questo, mercoledì 9 gennaio incontrerò a Roma la delegazione dei gilet arancioni, Cia, Confagricoltura, Agrinsieme e posso già annunciare che il 31 gennaio sarò a Bari ''.

Lega appoggia emendamento su stato calamità

Durante la giornata, inoltre, i parlamentari della Lega hanno depositato un emendamento per la declaratoria dello stato di calamità per le gelate 2018 nell’ambito del decreto semplificazione: "Abbiamo avuto la garanzia che verrà blindato dalla maggioranza già in Senato, con l’appoggio nello specifico anche dei parlamentari delle opposizioni presenti alla manifestazione” spiega Onofrio Spagnoletti Zeuli, portavoce dei 'Gilet Arancioni'.