Decine di trattori per le vie della città, la protesta dei gilet arancioni: "Interventi seri per l'agricoltura pugliese"

E' cominciata all'alba, con il punto di ritrovo allo stadio San Nicola, la protesta dei 'Gilet arancioni' che 'invaderanno' pacificamente il centro di Bari. Il corteo di 150 trattori attraverserà la città per poi approdare in piazza Prefettura e sul lungomare davanti alla Presidenza della Regione. Agricoltori e olivicoltori chiedono interventi "seri e concreti" per il rilancio del settore e il riconoscimento dello stato di calamità dopo le gelate di febbraio 2018, nonché interventi mirati e decisi contro la Xylella: "Una grande mobilitazione senza bandiere e sigle, se non il Tricolore e appunto il gilet arancione per protestare contro l’immobilismo del governo nazionale e della Regione Puglia”, spiega Onofrio Spagnoletti Zeuli, portavoce dei Gilet Arancioni.

La situazione sulle strade cittadine

La manifestazione non prevederà chiusure prolungate delle strade della città, bensì solo temporanee al momento del passaggio del corteo. Assieme ai Gilet Arancioni,coordinamento che raggruppa le organizzazioni Agci, Associazione frantoiani di Puglia, Cia, Confagricoltura, Confocooperative, Copagri, Italia olivicola, Legacoop, Movimento nazionale agricoltura, Unapol, Liberi agricoltori, cenderanno in piazza tra gli altri anche i sindacati dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), i Comuni con l’Anci, l’Ordine degli agronomi, il Collegio regionale dei periti agrari.