Donare medicinali per chi è in difficoltà: torna la Giornata di Raccolta del Farmaco

Si svolgerà sabato 10 febbraio anche in Puglia la XVIII edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco, per donare medicinali alle persone in difficoltà.

L’iniziativa, di rilievo nazionale, si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. Obiettivo è quello di raccogliere, attraverso la rete delle farmacie aderenti, medicinali da donare a chi, a causa di difficoltà economiche, non può acquistarli.

La Giornata è stata presentata questa mattina dal delegato della Fondazione onlus Banco Farmaceutico, Francesco Di Molfetta, con il presidente dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, sen. Luigi d’Ambrosio Lettieri, i presidenti di Federfarma Bari, Vito Novielli e Federfarma Bat, Michele Pellegrini Calace.