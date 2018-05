In auto con 47 chili di hashish: arrestato pregiudicato

Alla guida di un'utilitaria, percorreva la provinciale che da Gioia del Colle concude a Taranto. Alla vista dei carabinieri, però, ha cercato di lasciare l'arteria principali per imboccare una strada secondaria. Una mossa sospetta che non è sfuggita ai militari, che hanno così deciso di fermare l'uomo per un controllo.

Alla richiesta dei documenti d’identità, l’agitazione dell’uomo è aumentata come se stesse nascondendo qualcosa, spingendo i militari a procedere ad una perquisizione personale e veicolare. Dal portabagagli dell'auto sono così saltati fuori due sacchi di plastica, contenenti ben 47 kg. di hashish. Per l'uomo, un 51enne pregiudicato tarantino, sono così scattate le manette e su disposizione della competente A.G. veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Bari.

La droga rinvenuta, sottoposta a sequestro, verrà analizzata dal L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, al fine di stabilirne il principio qualitativo e quantitativo. Il valore al dettaglio della droga immessa sul mercato è stato stimato in circa 500.000 euro.

Indagini in corso per risalire alla provenienza della sostanza stupefacente sequestrata e degli altri eventuali responsabili dell’illecito traffico.