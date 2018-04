In casa droga e una pistola clandestina pronta all'uso: arrestato pregiudicato

Nascondeva in casa droga da spacciare, e una pistola clandestina completa di cartucce, pronta all'uso. Scoperto dai carabinieri, è finito in manette a Gioia del Colle un pregiudicato del posto, 30enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento, un pregiudicato del posto.

I movimenti sospetti e la perquisizione

Da tempo i militari, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti, avevano notato insoliti movimenti in un appartamento ubicato nel centro del paese. Dalle preliminari verifiche, i carabinieri hanno accertato che all’interno dell’immobile, pur non avendone la residenza, di fatto vi abitava il 30enne, noto alle Forze dell’Ordine perché già gravato da misure di prevenzione. Il giovane, senza apparente motivo, aveva, da quale tempo, spostato il domicilio da un’abitazione di via Tarantini nel centro storico. E’ stata così avviata un’intensa attività investigativa: sono stati osservati gli atteggiamenti assunti dall’uomo, seguiti i suoi spostamenti e monitorato l’appartamento, fino a quando, l'altra sera, gli investigatori hanno deciso di intervenire per un accurato controllo.

Droga, contanti e pistola in casa

E' stata quindi eseguita una perquisizione a seguito della quale i carabinieri hanno rinvenuto, occultati all’interno della camera da letto, 50 grammi di hashish e 6 dosi di cocaina, nonché la somma contante di 5.500 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. Inoltre all’interno di un cassetto di un mobiletto posto all’ingresso dell’appartamento, è stata rinvenuta una pistola “Carl Walther” cal. 22, risultata clandestina, ovvero non censita in Italia, completa di serbatoio contenente sei cartucce del predetto calibro, di cui una in canna, pronta per fare fuoco. L’arma sottoposta a sequestro verrà successivamente analizzata al fine di constatare l’eventuale utilizzo in fatti criminosi. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in carcere a Bari.