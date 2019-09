Ricercato per bancarotta fraudolenta, fermato in aeroporto a Verona: in carcere 58enne di Gioia del Colle

Destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino, dopo una condanna a sei anni e cinque mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, era ricercato da cinque anni. E' stato intercettato e bloccato all'aeroporto di Verona-Villafranca, appena sbarcato da un volo proveniente da Tirana.

Come riporta Veronasera, l'uomo, un 58enne originario di Gioia del Colle, è stato identificato attraverso una verifica documentale: per lui è quindi scattato l'arresto da parte della polizia di stato, che lo ha condotto in carcere a Verona.